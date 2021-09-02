Yalçınkaya TÜGVA’nın programına katıldı

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından gerçekleştirilen 2021 yaz okulları kapanış programına katıldı.

TÜGVA 2021 yaz okulları kapanış programı TÜGVA Eğitime Destek Platformu tarafından Şanlıurfa’da düzenlendi. 11 Nisan Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili, TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, TÜGVA il başkanları, kamu kurum amirleri ile STK temsilcileri ve öğrencilerin aileleri katıldı. Program çocuklardan oluşan mehter takımının gösterimi ile başladı ve sema gösterisi ile devam etti. Programda ayrıca engelli öğrencilerin seslendirilen şarkıyı işaret dili ile anlatmaları takdir topladı. Gösterilerin ardından öğrencilere katılım belgelerinin dağıtılması ile program sona erdi.

“Gurur duyduk”

Programa dair yazılı açıklama yapan Yalçınkaya, “Hepimizin önceliği eğitimdir. Yetişmiş insan bölgenin kaderini değiştirecek. O nedenle her kim eğitime destek veriyorsa bizler de yanındayız. Burada pırıl pırıl gençlerimizi gördük. Gurur duyduk. Yolları açık, başarıları daim olsun” ifadelerine yer verdi.