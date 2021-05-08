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Yalçınkaya temizlik çalışmalarını denetledi

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, pandemide çalışmalarına yoğunluk veren temizlik çalışmalarını denetledi.

ŞANLIURFA 08.05.2021, 19:09
Yalçınkaya temizlik çalışmalarını denetledi

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, pandemide çalışmalarına yoğunluk veren temizlik çalışmalarını denetledi.

Mesai mefhumu gözetmeksizin sık sık sahaya inerek çalışmaları yerinde inceleyen Yalçınkaya, bu kez temizlik çalışmalarını markaja aldı. Beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Navi Çokan ile cadde cadde, sokak sokak gezen Yalçınkaya Temizlik İşleri Müdürlüğü personellerinde yürütülen çalışmaları denetledi. Personellerle de sohbet ederek kolaylıklar dileyen Başkan Yalçınkaya “Akçakale’nin modern, temiz, müreffeh bir ilçe olması noktasında tüm gayretlerimize devam ediyoruz. Pandemi sürecinden en önemli şey temizlik, mesafe ve maske temizliğidir. Ekiplerimizin hepsi burada ayaktalar. Zabıta ekiplerimiz de diğer gruplarımızla sokağa çıkma kısıtlaması gününde hayatlarını hiçe sayarak, her türlü fedakarlığı yaparak bu şehri bu insanımızı hastalıktan uzak tutmak için bütün gayretlerini ortaya koyuyorlar” ifadelerini kullandı.
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