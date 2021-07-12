Yalçınkaya iş adamlarıyla bir araya geldi

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya ihracat yapan iş insanları ile bir araya gelerek Akçakale Gümrük Kapısı ve sınır ötesinde yaşanan sorunları, talep ve önerileri dinledi. Sorunun çözümü için müteşebbis heyeti kurulduğunu belirten Başkan Yalçınkaya “İnşallah bu sorunu ortadan kaldıracağız” dedi.

Akçakale’de ekonomik kalkınma ve sürdürülebilir ekonomi için projelerini sürdüren Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya bu kez iş insanlarına destek oldu. Yalçınkaya, belediye sosyal tesislerinde düzenlenen kahvaltılı toplantıda Akçakale Sınır Kapısı’nda ihracat yapan Türkiye ve Suriye iş adamlarıyla kahvaltıda bir araya gelerek istek ve sorunlarını dinledi. Toplantıda çözüm konusunda ticaretin artırılması ve yaşanan sorunların kaldırılması için müteşebbis heyeti kurulurken Başkan Yalçınkaya da yetkililerle görüşeceğini belirtti.

Akçakale’nin umudu, çıkış kapısı, Dünya’ya açılan penceresi, ihracat ve ithalatı bulunduğu yer Akçakale kapısı olduğunu belirten Yalçınkaya, “Türkiye Suriyeli İş adamlarının Akçakale kapısında aylardır yaşadıkları sıkıntıları masaya yatırdık. Büyük bir iş adamı grubu ile beraber uzun uzadıya sorunları konuştuk. Bunları yazılı hale getirerek sorunlar nedir, çözüm yolları nedir, Şanlıurfa Valimize sunacağız ve burada çözüm bekliyoruz. Uzun zamandır iş adamlarımızın büyük sıkıntısı var, büyük mağduriyetleri var, büyük kayıpları var. Bütün kapılar çalışırken, her şey tıkır tıkır işlerken bu arkadaşlarımızın bu eziyete bu sıkıntıya bu sorunları yaşamasına gönül razı olmaz. Biz de razı olmuyoruz. Validen sonra milletvekillerimize, İçişleri Bakanlığı’mıza, Gümrük Bakanı’mıza bu sorunları taşıyacağız ve bunun mutlaka çözülmesi lazım. Akçakale’nin umudu, çıkış kapısı, Dünya’ya açılan penceresi, ihracat ve ithalatı bulunduğu yer Akçakale kapısı. Akçakale Kapısı’nın olmazsa olmazı çalışmasıdır. Çalışıp bu arkadaşlarımızın mağduriyetlerini giderilmesi, ülke ekonomisine katkıda bulunmaları, evlerine ekmek götürmeleri ve yanlarında çalışan arkadaşlarımızın da maaşları ve sigortaların ödenmesi ancak bu şekilde olur. O sebeple sorun varsa çözüm var biz çözüm istiyoruz. Devletin yetkilileri ile birlikte bu sorunu çözmemiz gerekiyor. İnşallah ciddi bir adım atacağız. Türkiye ve Suriyeli iş adamlarının müteşebbis heyetini kurduk. Bu müteşebbis heyetimiz bu işin muhatabı olacak. Bundan sonra bütün görüşmeleri onların adına yapacağız ve bu şekilde inşallah bu sorunu ortadan kaldıracağız. Allah yar ve yardımcımız olsun” dedi.

İş insanları adına konuşan İmam Kocaman ise, "Akçakale iş adamları olarak başkanımızı ziyaret ettik. Sorunlarımızı ilettik. Suriye tarafında sorunlarımız var. Sağ olsun başkanımız bizimle ilgilendi. Gerek Vali bey gerekse, İçişleri Bakanlığı’na sorunlarımızı iletecek. İnşallah da çözülür. Umudumuz başkanımızdır. İnşallah hayırlara vesile olur” şeklinde konuştu.