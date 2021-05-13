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Yalçınkaya ile yetimlerin bayram sevinci

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, Ramazan Bayramı dolayısıyla yetimlere bayramlık giysi hediye etti.

ŞANLIURFA 13.05.2021, 04:27
Yalçınkaya ile yetimlerin bayram sevinci

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, Ramazan Bayramı dolayısıyla yetimlere bayramlık giysi hediye etti.

Yalçınkaya, gönüllere dokunmaya, gönül belediyeciliğini yaymaya devam ediyor. Ramazan Bayramı öncesi anlamlı bir ziyarete imza atan Yalçınkaya, yetim çocuklar ve aileleriyle evlerinde bir araya geldi. Çocuklarla sohbet eden Yalçınkaya çocuklara bayramlık hediye etti. Bayramlıklarını alan çocuklar büyük sevinç yaşadı. Çocukların ve ailelerinin bayramlarını kutlayan Yalçınkaya, “Bayram sevincini yetim çocuklarımız ile paylaşmak üzere evlerindeyiz. İnşallah gönüllerine bir parça sevinç, bir parça umut, bir parça gelecek aşılamışızdır. Kendilerini ve ailelerinin bayramını kutluyoruz. Nice bayramlara” dedi.

Yetim annesi Gutne Duyar da “Allah başkana muvaffak eylesin. Allah ona uzun ömürler versin. Yarın bayram çocuklarımızı mutlu etti. Allah size güç kuvvet versin” sözleriyle Yalçınkaya hem dua hem de teşekkür etti.
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