banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Şenol Güneş'in alacağı tazminat ücreti belli oldu
Şenol Güneş'in alacağı tazminat ücreti belli oldu
İstanbul'da 15 bin taksiye kamera takılacak
İstanbul'da 15 bin taksiye kamera takılacak
YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı!
YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı!
KKTC'de asgari ücret net 4 bin 324 TL oldu!
KKTC'de asgari ücret net 4 bin 324 TL oldu!

Yalçınkaya esnaf ve vatandaşla bir araya geldi

Akçakale Belediye Başkanı cuma namazı sonrası vatandaş ve esnafla bir araya geldi.

ŞANLIURFA 18.09.2021, 13:32
Yalçınkaya esnaf ve vatandaşla bir araya geldi

Akçakale Belediye Başkanı cuma namazı sonrası vatandaş ve esnafla bir araya geldi.

Her fırsatta sahaya inerek vatandaşların talep ve önerilerine kulak veren Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya cuma namazından sonra da rutinini bozmadı.

Namazı Yeni Camide kılan Başkan Yalçınkaya namaz sonrası cami cemaatiyle görüştü. Ardından da esnaflara ziyarette bulunup sohbet etti.

Yalçınkaya, “Her cuma namazı sonrası genellikle sokağın nabzını dinleriz. Sorunları düşünerek, konuşarak, danışarak bir yol haritası oluşuyor. Bu yol haritasında yürümeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın hasat zamanı. İnşallah bereketli bir hasat olacak. Şehirde huzur, sükunet ve kardeşlik havası var. Bunun devamı için hep birlikte çalışıyoruz. Bu şehirde burada insanlara hizmet etmekten şeref duyuyoruz. Hizmet etmeye devam edeceğiz. Hizmetlerimizin çoğu sahada” dedi.

Esnaf da Başkan Yalçınkaya’ya ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti ve çalışmalarında başarılar diledi.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
26°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Trabzonspor 4 10
3. Karagümrük 5 10
4. Fenerbahçe 4 10
5. Konyaspor 4 10
6. Altay 5 9
7. Galatasaray 4 8
8. Hatayspor 4 7
9. Kayserispor 4 7
10. Malatyaspor 5 6
11. Alanyaspor 4 6
12. Kasımpaşa 4 5
13. Göztepe 5 5
14. Gaziantep FK 5 5
15. Antalyaspor 4 4
16. Sivasspor 5 3
17. Adana Demirspor 4 2
18. Rizespor 4 1
19. Başakşehir 4 0
20. Giresunspor 4 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 15
2. Eyüpspor 5 12
3. Ankaragücü 5 11
4. Tuzlaspor 4 10
5. Manisa FK 5 9
6. Erzurumspor 5 9
7. Kocaelispor 5 7
8. Boluspor 4 6
9. Samsunspor 4 6
10. Bandırmaspor 5 6
11. Denizlispor 5 6
12. Menemenspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Bursaspor 5 4
15. Ankara Keçiörengücü 5 4
16. Altınordu 5 4
17. Gençlerbirliği 5 4
18. İstanbulspor 4 3
19. Balıkesirspor 4 3
Takımlar O P
1. M. United 4 10
2. Chelsea 4 10
3. Liverpool 4 10
4. Everton 4 10
5. Man City 4 9
6. Brighton 4 9
7. Tottenham 4 9
8. West Ham 4 8
9. Leicester City 4 6
10. Brentford 4 5
11. Crystal Palace 4 5
12. Aston Villa 4 4
13. Wolverhampton 4 3
14. Southampton 4 3
15. Watford 4 3
16. Leeds United 5 3
17. Arsenal 4 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 4 1
20. Norwich City 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Valencia 4 10
3. Atletico Madrid 4 10
4. Real Sociedad 4 9
5. Athletic Bilbao 4 8
6. Sevilla 3 7
7. Barcelona 3 7
8. Mallorca 4 7
9. Real Betis 4 5
10. Elche 4 5
11. Cádiz 5 5
12. Osasuna 4 5
13. Rayo Vallecano 4 4
14. Villarreal 3 3
15. Levante 4 3
16. Espanyol 4 2
17. Granada 4 2
18. Celta de Vigo 5 1
19. Getafe 4 0
20. Deportivo Alaves 3 0