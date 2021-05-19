Yalçınkaya 19 Mayıs törenine katıldı

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerine katılarak herkesin bayramını kutladı.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 102. yıl dönümü dolayısıyla Akçakale’de tören düzenlendi. Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, Akçakale Kaymakamı Oltan Bayraktar, Akçakale İlçe Jandarma Komutanı Onur Çark, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gerçek, Akçakale Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Şevket Saruhan Hamavioğlu, gençler ve vatandaşlar katıldı. Tören ve kutlamalar Hükümet Konağında bulunan Atatürk büstüne çelenk sunumu ile başladı. Ardından İstasyon Caddesi’nde kortej yürüyüşü yapıldı ve konvoy düzenlendi. Yalçınkaya tören sonrası yaptığı açıklamada herkesin bayramını kutlayarak “19 Mayıs bütün batılı emperyalizme karşı cevaptır. Osmanlı Devleti’nin tükendiğini, hasta devletin bittiğini zannedenler küllerinden doğan Türkiye Cumhuriyeti ve Ulu Önder Mustafa Kemal bunlara yeniden tek tek cevap vermiştir. İnşallah bu coğrafyada dünya durdukça emperyalizme karşı Türk milleti ve Ortadoğu’nun hamisi olarak bu mücadelemize devam edeceğiz. Nice 19 Mayıslara, nice bayramlara” ifadelerini kullandı.