Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde kar yağışı sonrası yaban hayatı için doğaya yem bırakıldı.

Doğa Koruma Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü ekipleri, yerleri kaplayan kar nedeniyle hayvanların aç kalmaması için çalışma başlattı. Ekipler tarafından kar yağışı sonrası yaban hayatı için doğaya yem bırakıldı. Araçlarla Eğriçay bölgesine giden ekipler, kar yoğunluğunun olduğu yerlere saman ve kuşyemi bırakarak bölgeden ayrıldı.