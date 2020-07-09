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Web-tapu uygulaması hizmete sunuldu

WEB-TAPU UYGULAMASI HİZMETE SUNULDU

ŞANLIURFA 09.07.2020, 15:57
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Web-tapu uygulaması hizmete sunuldu

Şanlıurfa’da korona virüs salgını döneminde riskli alanlardan olan tapu müdürlüklerindeki yoğunluk, web-tapu hizmetinin devreye girmesiyle sona erdi.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen web-tapu uygulamasıyla tapu müdürlüğüne gitmeden internetten satış, ipotek, mirasın intikali ve benzeri tüm tapu işlem başvuruları yapılabiliyor. Gerekli belgeleri internetten tapu müdürlüğüne gönderme imkanı getiren sistemle, vatandaşlar tapu müdürlüğüne gitmeden işlemlerini başlatarak son aşamaya getirebiliyor. Web-Tapu “bireysel girişi” ile vatandaşların kullanımına sunulan tüm hizmetler, Web-Tapu “kurumsal girişi” ile şirketlere de açılırken, şirket temsilcileri de artık tapu müdürlüklerine gitmeksizin taşınmaz kayıt bilgilerini öğrenebilecek ve tapu işlemleri için başvuru yapabilecek. Web-Tapu sistemi Kurum portalı hayata geçirilerek kamu kurumlarının iş ve işlemlerine yönelik birçok özellik ilave edilmek sureti ile uygulama, kamu kurum ve kuruluşları tarafından da kullanılmaya başladı. Web-Tapu sistemi Kurum portalı üzerinden Emlakçı Girişi ve Taşınmaz Değerleme Uzmanları girişi hayata geçirilerek emlakçı ve taşınmaz değerleme uzmanlarının iş ve işlemlerine yönelik birçok özellik ilave edilmek sureti ile uygulama, bu paydaşlar tarafından da kullanılabiliyor. E-Devlet sistemine entegre olan Web Tapu Sistemindeki işlemler, E-devlet kimlik doğrulama güvencesi altında yapılıyor.

Şanlıurfa Tapu ve Kadastro 21. Bölge Müdürü Eyüp Kızıltaş, salgın döneminde Şanlıurfa merkez Karaköprü, Haliliye ve Eyyübiye Tapu Müdürlüklerinde çalışanlar ve vatandaşlar için gerekli tüm koruma tedbirlerini aldıklarını, memur ve vatandaşlar arasına cam koruma, bulaşma riskini engellemek amacıyla sosyal mesafeyi temin eden tefrişat düzenlemesi yapıldığını, e-randevu sisteminin ardından web-tapu uygulamasının da devreye alınmasıyla riskin büyük oranda azaltıldığını söyledi. Web-Tapu sistemi ile vatandaşların kullanımına sunulan sistemi tanıtan Kızıltaş, sistemin ticaret şirketlerinin kullanımına da açıldığını, “Tapunun kısa yolu”, “tek tıkla tapu” ve “sıra hep sizde” sloganları ile hayata geçirilen Web-Tapu sisteminde ticaret siciline kayıtlı şirketler ve tüzel kişiliklerin de yerlerini aldığını ifade etti.

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