Viranşehirli kadınlar depremzedeler için kışlık giysi üretiyor

Viranşehir Belediyesi tarafından depremzedeler için başlatılan yardım seferberliği çerçevesinde kışlık giysi dikimi yapılıyor.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremden etkilenen depremzedeler için Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci öncülüğünde başlatılan yardımlar sürüyor. Viranşehir Belediyesine bağlı Emine Erdoğan Kadın Kültür ve Eğitim Merkezinde dikiş nakış kursu alan kursiyerler, hocaları ile birlikte örnek bir davranışa imza attı. Dikiş nakış atölyesinde, depremzedeler için kadın ve çocuk pijama takımı, kadın ceket ve yelek, bere, atkı, çocuk battaniyesi gibi ürünler dikiliyor. Özenle kesim ve dikimi yapılan ürünler, paketlenerek deprem bölgesindeki afetzedelere gönderiliyor. Merkezde görev yapan giyim teknolojileri usta öğreticisi Sultan Ülük, Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen depremlerin açtığı yaraların sarılmasına destek olmak için dikiş nakış kurslarında kışlık malzeme üretmeye başladıklarını söyledi. Üretimlerinin devam ettiğini belirten Ülük, “Elimizden geldiğince fazla kışlık malzeme üretip deprem bölgesine göndereceğiz. Bir nebzede olsa depremzedelerin yaralarını sarmaya çalışıyoruz” dedi.