Viranşehir’e modern tesisler yapılıyor

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine belediyenin girişimleriyle modern hayvan pazarı, mezbaha ve sosyal tesis yapılacak.

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, ilçe halkına verdiği sözleri yerine getirmeye devam ediyor. Göreve geldiği günden beri projelerini hayata geçiren Başkan Ekinci, ilçe halkına bir müjde daha verdi. Ekinci, ilçe halkına verdiği müjdede Viranşehir’e modern bir hayvan pazarı, mezbaha ve sosyal tesis yapılacağını duyurdu.

İlçeye modern bir tesis kazandırmanın sevinç ve mutluluğu içerisinde olduğunu belirten Başkan Ekinci, “Şanlıurfa Büyükşehir Belediyemize modern hayvan pazarı ve mezbaha yapımı için yer tahsisi yapıldı ve en kısa zamanda ihale sürecine hazırlanarak siz değerli hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Destek ve katkılarından dolayı Şanlıurfa Valimiz Abdullah Erin’e, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül’e, İlçe Kaymakamımız Ömer Dereci’ye ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Şehrimizin tarım ve hayvancılık sektörüne önemli katkıda bulunacak olan Viranşehir modern hayvan pazarı, mezbaha ve sosyal tesis alanının ilçemize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.