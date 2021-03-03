Viranşehir’de zabıta denetimi

Viranşehir Belediyesi zabıta ekipleri, semt pazarı, kaldırım işgali ve seyyar satıcılarına yönelik denetimlerde bulundu.

Ekipler, Eski Urfa, Eski Derik, Ceylanpınar, Karacadağ caddesinde kaldırım işgali, Canlı hayvan pazarında Seyyar satıcı ve semt pazarı esnafına yönelik denetimler gerçekleştirdi. Vatandaşların yoğun olarak kullandıkları kaldırımları ve caddeleri daha rahat kullanmaları amacıyla yapılan denetimlerde, kaldırımları gelişi güzel işgal eden esnafları uyardı, Hayvan pazarı alanında satış yapan seyyar satıcıları çıkardı

Yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken uyarıları dikkate almayan esnaflara zabıta ekipleri tarafından bir sonraki denetimlerde cezai işlem uygulanacağını belirtildi. İlçe genelinde denetimlerin aralıksız devam edeceği kaydedildi.