Viranşehir’de yeni mezarlığa kilitli parke döşendi

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci yeni mezarlığın kilitli parke taşı ile döşenmesi için girişimlerde bulundu. Yapılan görüşmeler sonunda mezarlık yolu ve mezarlar arası yollar kilitli parke taşı ile döşenmeye başlandı.

Viranşehir’de Yenişehir Mahallesindeki mezarlık yolunda bozulmalar meydana gelmişti. Kış mevsiminde çamur, yaz mevsiminde ise tozun eksik olmadığı yolun yapılması için Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci girişimlerde bulundu. Başkan Ekinci’nin girişimleri sonucu mezarlık ana yolu ve ara yolları Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince kilitli parke taşı ile döşenme başlandı. Başkan Ekinci "Bilindiği gibi ilçemizin yeni mezarlığında yollar gittikçe bozulmuştu. Büyükşehir belediyemiz ile görüştük. Ana ve ara yollar parke taşı ile döşenmeye başlandı. Artık vatandaşlarımız mezarlık ziyaretlerini gönül rahatlığı ile yapabilirler. Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül ve ekibine teşekkür ediyorum" diye konuştu.