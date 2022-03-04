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Viranşehir’de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
ŞANLIURFA 04.03.2022, 20:16
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, ’torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Uyuşturucu madde ile birlikte yakalanan 4 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 4 şüpheli mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.