Viranşehir’de stabilize yol çalışması

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, kırsal mahalle yollarına yönelik devam eden üst yapı çalışmalarını yerinde inceledi.

Belediye Fen işleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, yol yapım çalışmalar kapsamında yaklaşık 6 bin kişinin kullandığı Mardin’in Derik ilçesi Subaşı kırsal Mahallesi ile Viranşehir’i birbirine bağlayan 6 kilometrelik yolda stabilize çalışması başlattı. Ekipler, Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci’nin talimatları ile ulaşım sıkıntısı çeken Kırsal mahallelerde yol yapım çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, kış ayları öncesi çalışmaların hızlandırılması talimatını verdi. Yol yapım çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Ekinci, yolu yaklaşık 6 bin kişinin kullandığı ve birçok mahallenin güzergahı olduğunu belirterek, yolun önemine vurgu yaptı. Vatandaşların yaşam alanlarını güzelleştirmek adına ilçe merkez ve kırsal mahallelerde hummalı bir çalışma yürüttüklerini söyleyen Ekinci, hedeflerinin yol sorunu kalmayana kadar çalışmalara gece gündüz devam etmek olduğunu kaydetti.

Yapılan çalışmalardan dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren Kadıköy Mahalle Muhtarı Sinan Dakkak, kış mevsiminde mahallelerinde yol sorununun yaşanmayacağı için Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci ve ekibine teşekkür etti.