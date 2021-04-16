Viranşehir’de stabilize yol çalışması

Viranşehir Belediyesi, kırsal mahallelere yönelik stabilize yol yapım çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Plan ve program dahilinde çalışma yürüten Viranşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Işıklı Mahallesi Zevra Sokakta stabilize yol yapım çalışması başlattı. Özellikle ulaşım sıkıntısı yaşayan vatandaşların sorununu çözme noktasında hummalı bir çalışma içerisinde olduklarını söyleyen Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci,” Plan ve program dahilinde her yere koşmaya çalışıyoruz. Ancak yapacak daha çok işimiz var. Bize ihtiyaç duyulan her mahalle ve sokakta insanlarımızın sorunlarını çözüme kavuşturmak için durmadan çalışıyoruz, çalışamaya da devam edeceğiz" diye konuştu.

Başlatılan çalışmalardan büyük memnuniyet duyduklarını belirten mahalle sakinleri ise, ilk defa böyle bir hizmetle tanıştıklarının altını çizerek, Başkan Ekinci ve ekibine teşekkür etti.