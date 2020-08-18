Viranşehir’de misafir tribünü için yol çalışması
VİRANŞEHİR’DE MİSAFİR TRİBÜNÜ İÇİN YOL ÇALIŞMASI
Viranşehir Belediyesi, yeni ilçe stadında yapılacak tribün için stabilize yol çalışması başlattı.
Viranşehir Sanayispor’un Bölgesel Amatör (BAL) ligine çıkmasının ardından yeni ilçe stadının kuzey tarafına misafir takım tribünü yapılacak. Viranşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, tribün yapım çalışmaları öncesi tribün yapılacak bölgede stabilize yol çalışmasına başladı. Yeni sezonda karşılaşmalara ev sahipliği yapacak olan stadyum çevresinde yol yapım çalışmalarının yanı sıra çevre düzenlemesinin de yapılacağı belirtildi. Konu ile ilgili kısa bir açıklama yapan Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, Bal Ligine yükselen Viranşehir Sanayispor’u tebrik ederek, “Yapılacak misafir tribünü için yol yapım çalışmalarına başlamasaydık takımımız yeni sezonda seyircisinden yoksun maçlarını Şanlıurfa’da oynamak zorunda kalacaktı. Bu nedenle ekibimizin maçlarını kendi taraftarları önünde oynaması için yol yapım çalışmalarımıza başladık. Çalışmalarımızı birkaç gün içerisinde bitirip, yolu hazır hale getireceğiz” dedi.
|İmsak
|04:36
|Güneş
|06:11
|Öğle
|13:13
|İkindi
|17:00
|Akşam
|20:05
|Yatsı
|21:33
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25