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Viranşehir’de kilitli parke taşı çalışmaları devam ediyor

Viranşehir belediyesi Fen işleri müdürlüğü ilçenin Bahçelievler mahallesinde kilitli parke taşı döşeme çalışması başlattı.

ŞANLIURFA 10.05.2021, 17:21
Viranşehir’de kilitli parke taşı çalışmaları devam ediyor

Viranşehir belediyesi Fen işleri müdürlüğü ilçenin Bahçelievler mahallesinde kilitli parke taşı döşeme çalışması başlattı.

İlçenin dört bir yanında çalışmalar yürüten Viranşehir belediyesi, bayram tatili öncesi ilçe merkezinde kilitli parke taşı döşemesi yaptı. Mahallenin 1580 ve 1581. Sokaklarında yapılan çalışmayı Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci inceledi.

Ekinci’ye belediye meclis üyesi Mehmet Kete de eşlik etti. Çalışma yapılan sokakları Mahalle muhtarı İsa, Kuş ile gezen Başkan Ekinci, çalışmaların durmadan devam edeceğini ifade etti. Ekinci, "Belediye olarak ilçemizde çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Alt ve üst çalışmalarımız ile ilçemizin eksiklerini gideriyoruz. Bugün meclis üyemiz Mehmet Kete ve muhtarımız ile birlikte mahallede yapılan çalışmaları inceledik" dedi.

Mahalle muhtarı İsa Kuş da yapılan çalışmalar için Başkan Ekinci ve ekibine teşekkür etti.
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