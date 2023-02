Viranşehir’de karla mücadele

Viranşehir Belediyesi, etkili olan kar yağışı sonrası olumsuz bir durum yaşanmaması için alarma geçti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı uyarının ardından kar yağışı, Viranşehir ilçesinde de etkili oldu. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı, ilçeyi beyaza bürüdü. Yapılan uyarıları göz önünde bulundurarak teyakkuza geçen Viranşehir Belediyesinin karla mücadele ekipleri, vatandaşların yaşamlarını sorunsuz bir şekilde devam ettirebilmeleri için sabahın erken saatlerinde kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı. Kar yağışının meydana getirdiği olumsuzlukları ortadan kaldırmak ve günlük yaşamın aksamaması için gerekli çalışmayı hızlı bir şekilde yürüten ekipler, hiçbir sorun yaşanmamasını sağladı.

Demirci Yolu, Hastane yolu, Yenişehir Tren Parkı yolu başta olmak üzere ilçenin birçok semtinde kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştiren ekipler, yolların ulaşıma açık kalmasını sağladı.

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, vatandaşların gündelik işlerinde herhangi bir aksama olmaması için ekiplerin büyük bir özveri ile çalıştığını belirterek, “Meteoroloji tarafından yapılan kar yağışı uyarısından sonra Viranşehir Belediyesi olarak yaşanabilecek her türlü olumsuzluğu karşı gerekli tüm önlemleri almıştık. Gece etkili olan kar yağışı sonrası ekiplerimiz anında çalışmalara başladı. Kar yağışına her an hazır olan belediye ekiplerimiz ana arterler başta olmak üzere tüm mahallelerimizde çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Vatandaşlarımızın rahatlığı ve huzuru için çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.