Viranşehir’de imar sorunu çözülüyor

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, yasa ve yönetmeliklere uygun olarak ilgili kamu kurumlarının görüşleri alınarak hazırlanan nazım imar planını Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi gündemine taşıdı.

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, eski belediye başkanlığı döneminde ilgili kamu kurumlarının görüşü alınmadan hazırlanan ve bu yüzden açılan dava sonucu iptal edilen imar sorununun çözümünde bir aşama daha kat etti. Ekinci, büyükşehir belediye meclisinin gündem maddesinde yer alan Viranşehir ilçesi, nazım imar planı konusunda söz aldı. 2013 yılında dönemin belediye yönetimi tarafından imar planı yapıldığını anımsatan Ekinci, "Malumunuz yapılan bu imar planı kurum görüşleri eksik olmasından dolayı 2016 yılında DSİ Bölge Müdürlüğü tarafından açılan dava sonucu iptal edilmişti. 2019’da biz göreve geldiğimizde imarın tamamı mahkeme kararı gereği iptal edildi. Biz bu yüzden tam 1,5 yıldır kurum görüşlerini alarak yasa ve yönetmeliklere uygun çalışmalar yaptık. Şimdi de meclis gündemine taşıdık. Meclisimizin imar komisyonu ve imar daire başkanlığımızın Viranşehir’imiz için gereğini yapacağına inanıyorum. Yeni imar planımız Viranşehir halkımıza hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Yıllardır kangrene dönüşen imar sorunundan dolayı yeni konut alanları yapılamadığını, tapu sorunları yaşandığını, ev hayali kurmak isteyenlerin kredi bile kullanamadıklarını anımsatan Ekinci, büyükşehir belediye meclisinin de onayının ardından artık hiçbir pürüzün kalmayacağını kaydetti.