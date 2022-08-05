Viranşehir’de ilaçlama çalışmaları devam ediyor

Viranşehir Belediyesi, sinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Viranşehir Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı ilaçlama ekipleri, halk sağlığını korumaya yönelik yoğun olarak yeşil alan ve parklarda haşerelere karşı etkin bir ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor. Vatandaşların yeşil alanlarda yazın keyfini doyasıya yaşaması için sahada haşere ve larvaların üreme kaynaklarına yönelik ilaçlama çalışmalarına devam eden ekipler, parklar ve yeşil alanları ilaçlıyor.

Gündüz park ve yeşil alanlarda, kene pire, karasinek ile larva gece ise ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde sivrisinekler için ilaçlama çalışması yapılıyor.

Vatandaşlar ilaçlama çalışmaları için yetkililere teşekkür etti.