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Viranşehir’de ilaçlama çalışmaları başladı

Viranşehir’de havaların ısınması ile birlikte artan haşerelere karşı kent genelinde ilaçlama çalışmaları başlatıldı.

ŞANLIURFA 25.04.2021, 11:18
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Viranşehir’de ilaçlama çalışmaları başladı

Viranşehir’de havaların ısınması ile birlikte artan haşerelere karşı kent genelinde ilaçlama çalışmaları başlatıldı.

Viranşehir Belediyesi, şehir merkezi ve kırsal mahallelerin tamamında her gün ilaçlama yapacak. Belediye Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde görevli personel eşliğinde yürütülen çalışmalarda, cadde ve sokakların yanı sıra mesire alanları, hayvan barınakları haşerelere karşı ilaçlandı. Teknik donanımlı araçlar ve deneyimli elemanlarla yürütülen ilaçlama çalışmasının, insan sağlığına zarar vermeyen ilaçlarla gerçekleştirildiği belirtildi.

Genel ilaçlamanın yanı sıra, gece saatlerinde sivrisinek ve karasinek larva mücadelesi yapan ekipler, ortamı dezenfekte etmeye de özen gösteriyor. Yapılan ilaçlama çalışmaları hakkında bilgi veren Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, "Havaların ısınması ile sivrisinek, karasinek ve haşereler çoğaldı. Larva döneminde ilaçlamalar yapmıştık. Şimdi ise ekiplerimiz gece ve gündüz sahada olacaklar. Yapılan çalışmalar ile vatandaşlarımız sıcak havalarda sivrisinek, karasinek ve haşere sorunu yaşamayacak. Ne parklar da ne de evlerde haşere sıkıntısı çekilmeyecek. Ekiplerimizin çalışmaları yaz sonuna kadar sürecek" diye konuştu.
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