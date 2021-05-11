Viranşehir’de her gün 300 aileye sıcak yemek

Şanlıurfa’nın Viranşehir Belediyesi, bir dernek işbirliği ile Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi 300 aileye sıcak iftar yemeği dağıtıyor.

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, bir dernek işbirliği ile Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi 300 ailenin iftar yemeğinin dağıtımının sürdüğünü belirtti. Yemeklerin hazırlandığı mutfakta denetimlerde bulunan Ekinci, çalışan gönüllülerle bir süre sohbet etti. Bereket ve mağfiret ayı ramazanda halka ulaşmanın ayrı bir sevinci olduğunu dile getiren Ekinci, hayırsever Zemzem Derneği yetkili ve gönüllülerine de teşekkür etti. Çalışmaların aralıksız sürdüğünü bildiren Ekinci, bir kap çorba ile gönül bağının oluşabileceğini kaydetti. Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında çok yönlü faaliyet yürüttüklerini anlatan Ekinci, Ramazan ayının başka bir manevi atmosfer sunduğunu ifade etti.

Ekinci, Ramazan ayı boyunca yardımların devam edeceğini Ramazan’dan sonrada 800 kişiye ekmek dağıtılacağını söyledi.