Viranşehir’de hedef şampiyonluk

Bölgesel Amatör Liginde şampiyonluğu hedefleyen Viranşehir Belediyespor, devre arası transfer döneminde 3 takviye yaparak gücüne güç kattı.

Bölgesel Amatör Ligi 3. Bölge 3. Grup’ta mücadele eden Viranşehir Belediyespor, lige damgasını vuran takımlar arasında yer aldı. Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci’nin destekleriyle aldığı başarılı sonuçlarla ilk yarıyı 21 puanla lider olan Arguvan Belediyespor’un 2 puan gerisinde , ikinci sırada tamamlayan Şanlıurfa temsilcisi, ikinci yarıda alacağı başarılı sonuçlarla sezonu şampiyonlukla tamamlamayı hedefliyor. Bu kapsama devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Viranşehir Belediyespor, Cizre Serhatspor’dan Murat Akgül, Arguvanspor’dan Ramazan Çavuş ve Süper Amatörde mücadele eden Giresun’dan da Ramazan Kaya’yı renklerine bağladı.

Tek hedefimiz şampiyonluk

Viranşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Nurettin Karakış, Bölgesel Amatör Liginde Şanlıurfa’yı en iyi şekilde temsil etmek amacıyla ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini belirterek, devre arasında gerçekleştirdikleri transferlerle güçlerine güç kattıklarını ve tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi. İkinci yarıda şampiyonluk yolunda tüm herkesten destek beklediklerini de vurgulayan Karakış, kendilerine verdiği destekten dolayı Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci’ye teşekkür etti.