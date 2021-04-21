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Viranşehir’de haşerelerle mücadele başladı

Şanlıurfa’nın Viranşehir İlçe Belediyesi sağlık ekiplerince aralık ve ocak ayında havaların ısınmasıyla haşerelere karşı Lavra ilaçlaması başladı.

ŞANLIURFA 21.04.2021, 14:22
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Viranşehir’de haşerelerle mücadele başladı

Şanlıurfa’nın Viranşehir İlçe Belediyesi sağlık ekiplerince aralık ve ocak ayında havaların ısınmasıyla haşerelere karşı Lavra ilaçlaması başladı.

İlçe genelinde Viranşehir belediyesi sağlık müdürlüğü ekipleri haşerelere karşı ilaçlama başlattı. Özellikle kırım Kongo kanamalı ateşli hastalığa neden olan keneler başta olmak üzere tüm haşerelere karşı ilaçlama ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde tüm yaz devam edecek. Özellikle sıcak yaz mevsiminde vatandaşların parklarda rahatça dinlenebileceği alanlar oluşturmak ve haşereleri minimum seviyeye indirmek için sağlık müdürlüğü ekipleri gece gündüz ilaçlama yapacak. Yaz mevsiminde sivrisinek, karasinek ve diğer haşereler vatandaşların kâbusu haline geliyor. Yapılan ilaçlama ile vatandaşların yaz aylarında rahat etmesi sağlanacak.
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