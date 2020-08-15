Viranşehir’de GES için hazırlık başladı

-Şanlıurfa’da tarımsal faaliyetin en yoğun olduğu ilçelerden Viranşehir’de, güneş enerjisi santrali (GES) kurularak enerji maliyetlerin düşürülmesi ve tarım kooperatifi oluşturacak üretim maliyetlerinin azaltılmasına yönelik hazırlanan proje, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’e sunuldu.

Viranşehir Kaymakamlığı, Viranşehir Belediyesi, Şanlıurfa ve Viranşehir Ziraat Odaları ile çok sayıda meslek kuruluşunun desteklediği projenin fizibilite çalışmaları öncesi, Valilik toplantı salonunda yapılan sunumda, projenin ayrıntıları hakkında bilgiler verildi.

Karacadağ Kalkınma Ajansının teknik destek verdiği projenin ön fizibilitesine göre, tarımsal sulamada kullanılan yeraltı kaynak sularının derin olması nedeniyle fazla miktarda elektrik enerjisi tüketimine neden olduğu, dolaysıyla üretim maliyetlerini olumsuz etkileyen en önemli faktör olduğu, enerji kesintileri nedeniyle üreticilerin mağduriyet yaşadığı gerekçesiyle hazırlandığı bilgisi verildi.

Tarımsal sulamada kullanılmak üzere planlaması yapılan 5 MV gücündeki Viranşehir GES’in, Karınca kırsal mahallesinde mera vasfındaki hazine arazisi üzerine kurulması düşünülüyor.

Fizibilite aşamasında olan proje hayata geçirilmeye başladıktan sonra, işletmesi tarımsal sulama kooperatifi aracılığıyla yapılacak. Yönetilebilir ve sürdürülebilir bir kooperatif modelinin de özel olarak tasarlandığı projeye göre, tarımsal sulamada kullanılan enerji maliyetlerinin GES projesi ile minimize edilmesi, üretilen fazla enerjinin değerlendirilmesi yöntemiyle yine üreticilerin yakıt, tohum, gübre ve benzeri giderlerinin ortadan kaldırılması, bölgede tarımsal üretim yapan çiftçilerin tek çatı altında toplanması, bölgenin başlıca geçim kaynağı olan tarımsal üretimde devamlılığın sağlanması amaçlanıyor.

Şanlıurfa, yıllık 3 bin saati bulan güneşlenme süresiyle, yenilenebilir enerji alanında büyük bir potansiyeli de bünyesinde barındırıyor.