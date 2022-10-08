Viranşehir’de camilerde kandil simidi dağıtıldı

Viranşehir Belediyesi, geleneği bozmayarak bu Mevlit Kandili’nde de vatandaşlara kandil simidi dağıttı.

Viranşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlara simit ikramında bulundu. Belediye ekipleri tarafından hazırlanan ve tek tek paketlenen kandil simitleri, camilerin önüne kurulan stantlarda vatandaşlara ulaştırıldı. Yatsı namazından çıkan cemaate dağıtılan kandil simidine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Her yıl aynı geleneği sürdüren belediye ekipleri, vatandaşların hem kandilini kutladı hem de kandil simidi ikram etti. Kandil simitlerini alan vatandaşlar, kandillerde gerçekleştirilen simit dağıtımı organizasyonlarının kandili hatırlatmak ve geleneklerinin unutulmaması açısından çok güzel bir çalışma olduğunu belirterek, uygulamadan dolayı duydukları memnuniyeti ifade etti.

Vatandaşlar, Viranşehir Belediyesi’ne gelenek haline getirdiği etkinlikten dolayı teşekkür etti.