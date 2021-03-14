Viranşehir’de aşılama çalışmaları devam ediyor

Salgının durdurulabilmesinin en etkili yolu olarak görülen aşılama çalışmalar tüm ülkede olduğu gibi Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde de devam ediyor.

Aşılama çalışmalarında risk altındaki öncelikli grupların aşılama programı kapsamında sağlık çalışanları ve öğretmenlerin aşılanmasının ardından başlayan 65 yaş üstü vatandaşların aşılanması çalışmalarında Viranşehir’de büyük bir aşama kat edildi. İlçe merkezinde 65 yaş üstü vatandaşlar için ücretsiz servis tahsis ettiklerini kaydeden İlçe Kaymakamı Ömer Dereci kırsal mahallelerde mobil aşı ekipleri ile aşılama çalışmaları yürüttüklerini belirtti. Bu uygulamalarla aşılanan 65 yaş üstü vatandaşlarda önemli bir artış olduğunu ifade eden Kaymakam Dereci, “İlçe merkezinde hastaneye gelme imkanı olmayan 65 yaş üstü vatandaşlarımızı evinden alıp aşısını yaptırdıktan sonra tekrar evine bırakıyoruz. Kırsal Mahallelerde İlçe Jandarma ve Muhtarlarımızın desteği ile mobil aşı ekiplerimiz gidip yerinde aşılama çalışmaları yapıyor. Bu uygulama ile 65 yaş üstü vatandaşlarımızın aşılanmasında önemli bir artış oldu. Şimdiye kadar 65 yaş üstünde olan 2 bin 368 vatandaşımız 1. ve 2. doz aşılarını yaptırdı. Hedefimiz risk grubundaki 65 yaş üstü vatandaşlarımızın aşılamasını en kısa sürede bitirmektir. Aşısını yapan birçok hemşerimiz verdikleri mesajlarda çalışmaları destek veriyor. Kendilerine yürekten teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

İlçe genelinde aşılama çalışmalarına destek verildiği belirtildi.