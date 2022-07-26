Viranşehir yatırımlarla gelişiyor

Viranşehir ilçesinin trafiğini rahatlatacak olan çevre yolunda çalışmalarını titizlikle sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Curcup Deresi üzerine inşa edeceği çift gözlü çelik köprü yapımını da kısa sürede tamamlayarak ilçe halkının hizmetine sunmayı hedefliyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Viranşehir ilçesi 121. Caddede uzunluğu 8 kilometre olan genişliği ise 40 metre olan ve çevre yolu niteliği taşıyan güzergahta yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. Şanlıurfa merkez ve ilçelerde yeni yol açma, yol genişletme ve kente yeni bulvarlar kazandırma çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Viranşehir ilçesinde trafiği rahatlatacak iki önemli çalışma gerçekleştiriyor. İlçenin Yolbilen, Yenişehir, Özel ve Yarpuz Mahallelerinden geçen ve çevre yolu olma özelliği taşıyan Viranşehir çevre yolunda çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, 8 kilometrelik yolun 5 kilometresini tamamladı. Şanlıurfa - Mardin kara yolunun lojistik açıdan çok fazla aktif olmasından dolayı oluşan trafik sıkıntısını büyük ölçüde rahatlatacağı öngörülen Viranşehir Çevre Yolu ayrıca Ceylanpınar yoluna bağlantısı bulunduğundan stratejik olarak da önem arz ediyor. Çalışmaların devam ettiği yoldan geçen Curcup Deresi üzerinde başlanan ve bölge için özel olarak tasarlanan çelik köprü inşaatını da sürdüren ekipler, köprünün tamamlanmasıyla birlikte ilçe halkının konforlu ve güvenli geçişini sağlayacak.