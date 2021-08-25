Viranşehir kırsalında stabilize yol çalışması

İlçe genelinde hizmet atağını sürdüren Viranşehir Belediyesi, Samanlı kırsal mahallesinde stabilize yol yapım çalışmalarına başladı.

Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, üst yapı çalışmaları kapsamında, Samanlı Kırsal mahallesinde 9 Kilometrelik stabilize yol çalışmasını sürdürüyor. Vatandaşın ulaşım sıkıntısı yaşadığı sokak ve ara yollarda genişletme çalışması yapıldıktan sonra stabilize malzemesi dökülerek, asfalta hazır hale getiriliyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, belediye imkânlarını vatandaşların hizmetine dönüştürme gayretinde olduklarını söyledi. Ekinci, “İlçe merkez ve kırsal mahallelerimizde üst yapı hizmet atağımız tam hız devam ediyor. Şu ana kadar bir çok mahallemizde sathi kaplama asfalt, stabilize ve kilitli parke döşeme çalışmaları gerçekleştirdik. Vatandaşların ulaşım sıkıntısı yaşamaması için ilçe merkez ve kırsal mahalle yollarında sathi kaplama asfalt ve stabilize yol çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek. İnşallah önümüzdeki yıllarda hiçbir mahallemizde yıl sıkıntısı olmayacak. Bunun için ekiplerimizle birlikte canla başla çalışmalarımıza sürdürüyoruz. Tek hedefimiz sevdalı olduğumuz ilçemize hizmet etmektir” ifadelerini kullandı.