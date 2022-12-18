Viranşehir Belediyespor deplasmanda güldü

BAL liginde mücadele eden Viranşehir Belediyespor, deplasmanda karşılaştığı Elbistanspor’u 2-0 yenerek çıkışını sürdürdü.

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 2. Grup’ta mücadele eden Viranşehir Belediyespor, ligin 12. haftasında deplasmanda Kahramanmaraş ekibi Elbistanspor ile karşı karşıya geldi. Elbistan İlçe Stadında oynanan karşılaşmaya galibiyet parolasıyla çıkan Viranşehir Belediyespor, maça hızlı başlayan taraf oldu. Geliştirdiği ataklarla rakip kalede gol arayan Viranşehir, 20. dakikada Tugay Komşu’nun golüyle 1-0 öne geçti. Maçın ikinci yarısında da rakip kaleye yüklenen Viranşehir, 50. dakikada Ahmet Altınay’ın kaydettiği golle skoru 2-0 yaptı. Maçta başka gol çıkmayınca Viranşehir Belediyespor, sahadan 2-0 galibiyetle ayrılarak galibiyet serisini sürdürdü.

Bu galibiyetin ardından puanını Viranşehir Belediyespor, bu galibiyetle puanını 20’ye yükselterek 6. sıraya yerleşti. Viranşehir Belediye Başkan Yardımcısı Kulüp Başkanı Süleyman Çelik, Elbistan deplasmanında alınan galibiyetten dolayı teknik heyet ve futbolcuları tebrik ettiğini söyledi. Yaptıkları hoca değişikliğinin takıma olumlu yansıdığını belirten Başkan Çelik, galibiyet serisini üç maça çıkarmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Viranşehir Belediyespor Teknik Direktörü Seyithan Özdaş ise maça çok iyi hazırlandıklarını ve hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını belirterek, oynanan oyundan ve alınan 3 puandan dolayı futbolcularını tebrik etti.

Üst üste alınan üç galibiyetten dolayı iyi bir çıkış yakaladıklarını ifade eden Özdaş, bu çıkışlarını ikinci yarıda da sürdürmek istediklerini belirtti.