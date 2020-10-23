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Viranşehir Belediyesinin 2021 yılı bütçesi meclisten geçti

VİRANŞEHİR BELEDİYESİNİN 2021 YILI BÜTÇESİ MECLİSTEN GEÇTİ

ŞANLIURFA 23.10.2020, 16:30
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Viranşehir Belediyesinin 2021 yılı bütçesi meclisten geçti

Viranşehir Belediyesi meclisine sunulan belediyenin 2021 yılı bütçesi 153 milyon 51 Türk Lirası oldu.

Belediye Başkanı Salih Ekinci başkanlık ettiği görüşmelerde Belediye Meclisinde belediyesinin 2021 yılı performans programı ile gelir gider bütçesi görüşüldü. Plan Bütçe Komisyonunun raporu doğrultusunda Viranşehir Belediyesinin 2021 yılı tahmini bütçesini kabulü yönünde oylamaya sundu. Görüşmelerde bütçe oy çokluğu ile kabul edildi. Viranşehir Belediyesinin 2021 yılın tahmini bütçesi 153 milyon 571 bin Türk Lirası olarak kabul edildi.

Meclis üyelerine teşekkür eden Ekinci, bütçenin Viranşehir halkına hayırlı olmasını diledi.

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