Viranşehir Belediyesinden göçmenlere destek

18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü Viranşehir’de düzenlenen etkinlikle kutlandı. Etkinliğe katılarak göçmenlerin yaşadığı sıkıntılara dikkat çeken Belediye Başkanı Salih Ekinci, Viranşehir Belediyesi olarak göçmenlerin eğitim, istihdam ve sosyal yaşamı kesintisiz olarak devam ettirebilmeleri için her türlü desteği sunduklarını söyledi.

Göçmenlerin yaşamları ve sorunları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla her yıl 18 Aralık’ta kutlanan ’Uluslararası Göçmenler Günü’ dolayısıyla Viranşehir Kültür Merkezi’nde bir etkinlik düzenlendi. Sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen etkinliğe, Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, ilçede yaşayan göçmenler ile çok sayıda davetli katıldı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, 18 Aralık 1990 tarihinde, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda Uluslararası Göçmen Ailelerinin Haklarını Koruma Konvansiyonunun imzalanmasına müteakip 2000 yılında başlayan bir gelenekle her yıl 18 Aralık gününün, BM tarafından resmi olarak “Uluslararası Göçmenler Günü” olarak kabul edildiğini hatırlattı.

Bugünün uluslararası etkileşimlerde ortaya çıkan siyasi, kültürel, sosyal ve ekonomik problemlerin gündeme getirilmesi açısından büyük önem taşıdığını belirten Başkan Ekinci, “Son 30 yılda dünya üzerindeki göçmen sayısı 75 milyondan 250 milyonlara ulaştı. İnsanlar dünyadaki savaş, iç karışıklık gibi birçok nedenden dolayı ülkelerini terk etmek durumunda kalıyorlar. Bu durum ilçemizde yaşayan göçmen sayısını da arttırdı” dedi.

“Türkiye tüm mazlumların sığındığı yer”

Başkan Ekinci, İslamiyet’te ve kültürümüzde göçmenlere büyük değer verildiğine vurgu yaparak, "Bizim için kişinin dili, dini, ırkı ne olursa olsun bir önemi yoktur. Sizinle beraber olmaktan mutluluk duyuyoruz. Topkapı Sarayının kapısında da yazdığı gibi, Türkiye tüm mazlumların sığındığı yer. Bu söz bizim özümüzdür. Bizim için her bir millet kardeş gibidir. Bu da gönül coğrafyamızda sınır olmadığının göstergesidir. Bizde Viranşehir Belediyesi olarak yaptığımız niteliksel geliştirmelerle ve projeler ile birlikte Viranşehir’imiz de, göçmen ve yerel halk ayrımı yapmadan ilçemizde yaşayan her kesimin eğitimin, istihdamın ve sosyal yaşamın kesintisiz olarak içinde olabilmeleri için elimizden geleni yapmaya çalışmaktayız” şeklinde konuştu.

Viranşehir Belediyesi tarafından ‘Girişimcilik ve Kuluçka Merkezi Projesinin Avrupa Birliği ENHANCER Programı tarafından hibe desteğine hak kazandığını sözlerine ekleyen Başkan Ekinci, “Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) ve belediyemiz tarafından yürütülen proje ile yüzde 60’ı mülteci ve yüzde 40’ı yerli kadınlar ve gençlerin istihdama kazanılması sağlanıyor. Proje çerçevesinde girişimcilik, bilgisayarlı muhasebe, dikiş, bilgisayar işletmenliği eğitimleri verilmektedir. Ayrıca eğitimlere katılan kadınların çocuklarının kaliteli zaman geçirebilmesi için eğitmen eşliğinde çocuk oyun alanı oluşturuldu, ilgili tüm kamu kuruluşlarıyla temas kuruyoruz. Barınma ve temek ihtiyaçlarını karşılamaları için onlara yol gösteriyoruz. Bu konuda göç idaresine, valiliğimize, kaymakamlığımıza ve ilçelerimizde hizmet veren ve göç çalışmaları yapan sivil toplum kuruluşlarına katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Programda mültecilerin yaşadığı sıkıntıları anlatan sinevizyon gösterisi de yapıldı. Kültür merkezinde ayrıca sivil toplum kuruluşları tarafından çeşitli stantlar açıldı. 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü etkinlikleri ile önyargıların önüne geçilmesi, toplumsal tansiyonu düşürmek, göç ve yabancı kavramlarını kültürel zenginlik çerçevesinde vurgulamak ve sosyal uyuma katkı sağlanması amaçlanıyor.