Viranşehir Belediyesi refüjleri ışıklandırdı

Viranşehir Belediyesinin çalışmaları sonucu E-90 karayolu refüjü ışıklandırıldı.

Kent estetiğine büyük önem veren Viranşehir Belediyesi, şehir merkezinden geçen E-90 karayolu refüjünün ışıklandırma direklerine Ayyıldız motifli ışıklar taktı. Yapılan ışıklandırma çalışmalarıyla Viranşehir’in görsel güzelliği daha da artırdı. Refüjde yapılan ışıklandırma çalışması vatandaşlar tarafından büyük beğeniyle karşılandı.