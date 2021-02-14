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Viranşehir Belediyesi refüjleri ışıklandırdı
Viranşehir Belediyesinin çalışmaları sonucu E-90 karayolu refüjü ışıklandırıldı.
ŞANLIURFA 14.02.2021, 13:44
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Viranşehir Belediyesinin çalışmaları sonucu E-90 karayolu refüjü ışıklandırıldı.Kent estetiğine büyük önem veren Viranşehir Belediyesi, şehir merkezinden geçen E-90 karayolu refüjünün ışıklandırma direklerine Ayyıldız motifli ışıklar taktı. Yapılan ışıklandırma çalışmalarıyla Viranşehir’in görsel güzelliği daha da artırdı. Refüjde yapılan ışıklandırma çalışması vatandaşlar tarafından büyük beğeniyle karşılandı.