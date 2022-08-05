Viranşehir Belediyesi oto galericiler sitesinde çalışma başlattı

Viranşehir Belediyesi, yeni oto galericiler sitesinde üst ve altyapı çalışmalarına başladı.

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, ilçede altyapı ve üstyapı çalışmalarını sürdürüyor. Ekinci’nin talimatlarıyla harekete geçen fen işleri müdürlüğüne bağlı ekipler, bu kez Yenişehir Mahallesinde bulunan yeni oto galericiler sitesinde üst ve altyapı çalışmalarına start verdi. Viranşehir Belediyesi, teknik ekiplerce planlı ve uygun yapı çalışmalarını tamamlayarak taşınma işleminin hızlandırılmasını hedefliyor. Ekinci, özellikle Viranşehir’in üst ve altyapı probleminin çözümü için yoğun çaba sarf ettiklerini belirterek, bu çerçevede yapımı devam eden oto galericiler sitesinde çalışma başlattıklarını ifade etti. Modern bir görünümle inşa edilen galericiler sitesinin Viranşehir’e değer katacağını vurgulayan Ekinci, yeni kurulacak olan sitenin esnaf ve Viranşehir halkı için hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Viranşehir Belediyesi’nin tüm birimleri ile ilçeye hizmet vermek için gece gündüz demeden çalıştıklarını vurgulayan Ekinci, “Daha yapacak çok işimiz var. İnşallah vatandaş ve esnafımızın desteği ile çok güzel işlere imza atacağız” ifadelerini kullandı.

Esnaf, altyapıda sorunsuz bir alan oluşturmak için çalışan Viranşehir Belediyesi’ne ve Belediye Başkanı Salih Ekinci’ye teşekkür etti.