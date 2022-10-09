Viranşehir 3 puanı 3 golle aldı

Bölgesel Amatör Ligi’nde mücadele eden Viranşehir Belediyespor, sahasında karşılaştığı Kahta 02 Spor’u 3-0 yenerek sezonun ilk galibiyetini aldı.

Bölgesel Amatör Lig 2. Grup’ta Şanlıurfa’yı temsil eden ve sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Viranşehir Belediyespor, ligin 2’nci haftasında sahasında Kahta 02 Spor’u ağırladı. Viranşehir İlçe Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci ve çok sayıda taraftar izledi. Maça galibiyet parolasıyla çıkan ve taraftarının desteğini arkasına alan Viranşehir Belediyespor, güzel futbol sergileyerek maçtan galip ayrılan taraf oldu. 3 puanı 3 golle kazanan Viranşehir Belediyespor’a galibiyeti getiren golleri 4. dakikada penaltıdan Hakan Balkaya, 42. Dakikada Mehmet Bozan ve 90+3’üncü dakikada Yusuf Oyit kaydetti. Bu galibiyetle puanını 4’e yükselten Viranşehir Belediyespor, önümüzdeki hafta ise Siverek Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.

Viranşehir Belediyespor’u Kahta maçında yalnız bırakmayan Ekinci, maç sonunda alınan galibiyetten dolayı teknik heyet ve futbolcuları kutladı.