Vazgeçilmez baharat ’Urfa isotu’

Şanlıurfa’da geçen yıl 60 liraya satılan Urfa isotu, bu yıl yüzde yüzün üzerinde zamlanarak 120 ile 150 lira arasında satışa sunuluyor.

Şanlıurfa’da ’Urfa isotu’ olarak adlandırılan yeni mahsul pul biber, tezgahlardaki yerini aldı. İlkbaharda ekilen, bakım ve sulamasının ardından ağustosta hasat edilmeye başlanan biberler; çeşitli aşamaların ardından tezgahlara geldi. Başta çiğköfte, lahmacun, ciğer kebabı olmak üzere hemen hemen her yemekte kullanılan Urfa isotu, kentte en çok kullanılan baharatların başında geliyor. Geçen yıl 60 liraya satılan ev yapımı Urfa isotu, bu yıl 120 ile 150 lira arasında satışa sunuluyor. Vatandaşlar, isotun dili yaktığı gibi cebi de yaktığını söyledi.

Fiyatların yüksekliğini ürünün az olmasına bağlayan esnaf Müslüm Karadağ, “Urfa isotu bizim vazgeçilmez baharatlarımızdan bir tanesidir. Özellikle çiğköfte ve lahmacunda çok kullanıldığı için her evde olması gereken bir baharattır. Fiyatları geçen sene ile kıyaslarsak malum hem tarlada ürünler az hem de enflasyondan dolayı iki katından fazla 3 katına, hatta 4 katına çıktı. Geçen sene en iyi kalite diye sattığımız isotun kilosu 60 liraydı. Şimdi yeni mahsulün çıkmasıyla birlikte fiyatların 180-200 lira arasında olacağını düşünüyoruz" dedi.

Esnaf Mehmet Demir ise "Bu yıl 150 lira. Domates salçası bu yıl 50 lira. Biber salçası, bu yıl 100 lira" şeklinde konuştu.

"Yemeye devam edeceğiz"

İstanbul’dan Şanlıurfa’ya gelen ziyaretçilerden Orhan Reşanlıoğlu, “Biber yine acı, geçen sene sadece ağzımızı yakıyordu, bu yıl itibarıyla artık ceplerimizi de yakmaya başladı. Yemeye devam edeceğiz, yapacak bir şey yok, biber bizim her şeyimiz. Bütün gıda fiyatları bu kadar yükselmişken, biber fiyatlarının da yükselmesini doğal görüyoruz" ifadelerini kullandı.