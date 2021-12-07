Vali’den emniyet teşkilatına tebrik ziyareti

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, terör örgütü PKK’nın sözde GAP-Rıha Eyalet Sorumlusu Rubar kod adlı Ferhat Tunç adlı teröristin ölü olarak ele geçirildiği başarılı operasyon nedeniyle Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğünü tebrik etti.

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret ederek, gerçekleşen operasyon hakkında İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş’tan bilgi alan Vali Erin, Şanlıurfa’nın ve tüm Türkiye’nin huzuru için terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtti. İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş şahsında tüm emniyet teşkilatını tebrik eden Vali Erin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da “Rabbim, kahraman emniyet teşkilatımızı her daim muvaffak kılsın” dedi.

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü’nün sabırlı ve titiz takibi sonucu dün akşam Bozova ilçesine bağlı Hacılar kırsal mahallesinde gerçekleştirilen operasyonda, teslim ol çağrısına uymayan Ferhat Tunç adlı teröristin ateşle karşılık vermesi sonucu ölü olarak ele geçirilmişti.