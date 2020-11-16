Vali yardımcısı aşiret liderine damat oldu

Şanlıurfa’nın önde gelen aşiretlerinde bir olan Hacı Muhammed aşiretinin lideri Mehmet Arıkan’ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde uzman yardımcısı olarak görev yapan kızı Aynur Arkan, Karabük Vali Yardımcısı Ahmet Karatepe’yle düzenlenen törenle evlendi.

Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde Hacı Muhammed aşiretinin ileri geleni ve kanaat önderi olan Mehmet Arkan’ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde uzman yardımcısı olarak görev yapan kızı Aynur Arkan, daha önce Ceylanpınar’da kaymakamlık yapan Karabük Vali Yardımcısı Ahmet Karatepe’yle evlendi. Ankara’da düzenlen törenle hayatını birleştiren çiftin nikahını Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok kıydı. İş ve siyaset dünyasının katıldığı düğünde nikah şahitliğini AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Güldal Akşit, AK Parti MGK Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoglu, Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Şanlıurfa eski Milletvekilleri Mehmet Akyürek, Zeynep Karahan Uslu, Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut ve Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu yaptı.

Pandemi tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uygun, az sayıda davetlinin katıldığı tören renkli görüntülere sahne oldu. Törende Mehmet Arkan ile mimar oğlu Serdar Arkan, düğün merasimine katılan davetlilere teşekkür etti.