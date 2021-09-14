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Vali Topdağı’nda vatandaşlarla buluştu

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Topdağı Mahallesinde vatandaşla buluşarak sorun, talep ve beklentilerini dinledi.

ŞANLIURFA 14.09.2021, 12:26
Vali Topdağı’nda vatandaşlarla buluştu

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Topdağı Mahallesinde vatandaşla buluşarak sorun, talep ve beklentilerini dinledi.

Güne halkla buluşarak başlayan Vali Abdullah Erin, İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt ile birlikte gittiği Eyyübiye ilçesindeki Topdağı Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Bir kahvehanede vatandaşlarla çay içerek sohbet eden Vali Erin, mahalle sakinlerinin eğitim, asayiş, sağlık ve benzeri konulardaki sorun ve taleplerini dinledi. Vali Erin, halkın sorunlarını doğrudan ilgilileri telefonla arayarak çözümü için talimat verdi. Vatandaşlar, samimi ilgisi için Vali Erin’e teşekkür etti.

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