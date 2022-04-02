Vali Erin’in Ceylanpınar’da muhtarlarla buluştu

Muhtarlarla bir araya gelerek istişarelerde bulunan ve sorunlara çözüm üreten Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, pandemi sürecinde bir süre aksayan muhtar buluşmalarına Ceylanpınar ile yeniden başladı.

Vali Abdullah Erin, Kaymakam Cüneyt Caner, Belediye Başkanı Feyyaz Soylu ve kamu kurum kuruluşlarının yetkilileri ve muhtarların katılımıyla Ceylanpınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleşen buluşmada güvenlik, sağlık, eğitim, enerji, belediye hizmetleri gibi konularda muhtarlar taleplerini aktardı. Programda bir konuşma yapan Vali Abdullah Erin, Ramazan ayının hayırlı olmasını dileyerek pandemi nedeniyle aksayan buluşmaları bundan sonra düzenli olarak gerçekleştireceklerini söyledi. Terör işgali altındaki Resulayn’ın Barış Pınarı Harekatıyla Türkiye’nin kontrolüne geçip, huzur ortamına kavuşmasıyla Ceylanpınar’ın da rahat bir nefes aldığını hatırlatan Vali Erin, sınırın her iki tarafının da güvenli hale geldiğini ifade etti. Barış Pınarı Harekatı ile maksadın, bölgenin istikrara kavuşması olduğunu belirten Vali Erin, “Oluşturulmaya çalışılan terör koridoru ve diğer terör örgütlerinin bertaraf edilmesidir. Sınırlarımızın hemen dibinde bir terör örgütü yapılanmasına müsaade edilemezdi. Fırat’ın batısında olduğu gibi, doğusunda da bu geçerli. Neye mal olursa olsun, Türkiye Cumhuriyeti buna müsaade etmeyeceğini ifade etmişti” dedi.

Akçakale Gümrük Kapısı ile birlikte Ceylanpınar Gümrük Kapısı’nın da açılması için büyük çaba sarf ettiklerini kaydeden Vali Erin, “Ceylanpınarlı kardeşlerimize de fayda sağlayacak, ticareti geliştirecek, karşılıklı ekonomik refahın artışına katkı sunacak bir kapı olması için olur alındı, gerekli tedbirler alınarak açıldı” şeklinde konuştu.

Bölgede huzur ve güvenliğin sağlandığını, huzur ve güven ortamının oluşmasıyla tarım ve ticaretin daha rahat icra edilebilir hale geldiğini belirten Vali Erin, “Böyle devam ettikçe insanlar kendi ülkelerine geri dönmek isteyecekler” dedi.

Vali Erin, sınır hattındaki güvenli ortamın sürdürülmesi amacıyla muhtarların uyanık olmasını, kolluk kuvvetleriyle sürekli irtibat içinde bulunması gerektiğini aktardı. Sosyal yardım alan vatandaşların Ramazan ayını rahat şekilde geçirebilmesi için gerekli tedbirleri aldıklarını kaydeden Vali Erin, “Muhtarlarımız bu konuda titiz davranmalı. Mahallelerinde, hiçbir geliri olmayan, özellikle yetim aileleri ve geçinmekte zorlanan aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza bildirsinler” ifadelerini kullandı.

Madde bağımlılığıyla mücadele faaliyetleri çerçevesinde oluşturulan mahalle komitelerinin çalışmalarına büyük dikkatle devam etmesini isteyen Vali Erin, muhtarların ayda en az bir kez bu konuda yapılan değerlendirmelere katılmalarını rica etti. Toplantı, Ceylanpınarlı muhtarların sorularının yanıtlanması ve karşılıklı istişarelerin ardından sona erdi.