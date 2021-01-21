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Vali Erin’den korona virüs ve afet yönetimi değerlendirmesi

2021 yılı Ocak ayı İl Koordinasyon Kurulu toplantısında konuşan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, korona virüs pandemisi sürecinde Şanlıurfa’nın durumunu ve afet yönetim planını değerlendirdi.

ŞANLIURFA 21.01.2021, 13:02
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Vali Erin’den korona virüs ve afet yönetimi değerlendirmesi

2021 yılı Ocak ayı İl Koordinasyon Kurulu toplantısında konuşan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, korona virüs pandemisi sürecinde Şanlıurfa’nın durumunu ve afet yönetim planını değerlendirdi.

2020 yılının dünyanın çok sayıda afetle ve korona virüs salgını ile karşı karşıya kaldığını hatırlatan Vali Abdullah Erin, ülkemizin de bundan nasibini aldığını ve korona virüs salgının etkilerinin halen devam ettiğini söyledi.

Uygulamaya konan sıkı tedbirler sonucu Türkiye genelinde olduğu gibi Şanlıurfa’da da vaka sayılarında düşüş olduğunu ve salgının önemli ölçüde kontrol altına alındığını kaydeden Vali Erin, salgının en yüksek seviyede seyrettiği dönemlerde başta sağlık teşkilatı olmak üzere tüm kamu kurum kuruluşlarının aldığı tedbirler sayesinde yoğun bakımlar dahil hastanelerde ciddi bir sıkıntı yaşanmadığını ifade etti. Salgınla mücadelede etkin ve fedakArca görev yapan sağlık çalışanlarına ve kamu görevlilerine teşekkür eden Vali Erin, Şanlıurfa’da pozitif vaka sayılarının yürütülen etkin mücadele sayesinde kontrol altına alınabildiğini belirterek, “Tedbirlerin gevşetildiği zaman salgının ilimizi ve ilçelerimizi tehdit eder seviyeye yükseldiğini biliyoruz. Günlük ölüm sayılarının 16-17’lere vardığını da sıfırlandığını da gördük. Günlük vaka sayısının 1000’in üzerine çıktığını da hep birlikte mücadele edince yüzlerle ifade edebileceğimiz sayılara düştüğünü de gördük. Dolaysıyla tedbirleri hiç gevşetmeden, aşılanma tamamlanıncaya kadar vatandaşlarımızın sağlığını dikkate alarak mücadeleyi kararlı bir şekilde yürütmek zorundayız. Bu hususta gevşeklik gösterilmemesini özellikle rica ediyorum” dedi.

2021 yılı afet eğitim yılı olacak

2020 yılında başlayan salgınla birlikte Türkiye’de yaşanan çok sayıda depremi de hatırlatan Vali Erin, İzmir başta olmak üzere farklı yerlerde gerçekleşen depremlerde hayatını kaybeden insanların olduğunu anımsattı. Ülkemizin deprem açısından kritik bir coğrafyada yer aldığı gerçeğinden hareketle, başta deprem olmak üzere diğer farklı afetlere hazırlıklı olmanın önemine işaret eden Vali Erin, “Deprem ve benzeri afetlere karşı vatandaşların bilinç düzeyini yükseltmek, afetler karşısında iyi ve koordineli çalışabilen organizasyonlarla vatandaşların hayatını korumak ve muhafaza etmek sorumluluğumuz var. Çok eskiden beri bilinen sivil savunma planları, afet planları gibi çok sayıda planımız var. İl ve ilçe düzeyindeki bu planlardan bazılarının raflarda kaldığını geçmiş tecrübeler bizlere gösteriyor. İçişleri Bakanlığımızın talebi ve Cumhurbaşkanımızın onayıyla 2021 yılı afet eğitim yılı olarak ilan edildi. Bu yıl boyunca tüm kurum kuruluşlarımız, sivil toplum kuruluşları, belediyelerimizin de katkı ve desteğiyle yoğun bilinçlendirme çalışmalarının yürütüleceği bir yıl olacak” ifadelerini kullandı.

Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Büyükşehir Belediyesi koordinesinde hazırlanmış bir afet yönetim planı olduğunu hatırlatan Vali Erin, bu planın ilin özel afet riskleri de dikkate alınarak güncellenmesi, afetler karşısında zarar ziyanın en hızlı şekilde önlenmesine yönelik tedbirlerin hızlı şekilde uygulanabilecek şekilde düzenlenmesi talimatı verdi.

Vali Erin, afet bilinci oluşturmak amacıyla bu yıl valilikten başlayarak en uzaktaki muhtarlığa kadar yaygın eğitim faaliyetlerinin icra edileceğini, bu kapsamda sosyal medya, yerel ve ulusal medyanın da etkin şekilde kullanılarak tüm vatandaşların afet meydana geldiği ilk 6-10 saatte ne yapması gerektiği hakkında bilinçlendirme ve eğitim faaliyetlerinin düzenleneceğini söyledi.
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