Vali Erin’den gece yarısı mahalle ziyareti

Vatandaşla buluşma toplantıları kapsamında dün Eyyübiye ilçesine bağlı Topdağı Mahallesi’ne giderek halkla bir araya gelen Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, kendisine iletilen sorunları yerinde görmek için gece yarısı yeniden aynı mahalleye gitti.

Dün, Topdağı Mahallesi’ndeki bir kahvehanede vatandaşlarla bir araya gelerek sorun, talep ve beklentilerini dinleyen Vali Erin, kendisine iletilen sorunların bir kısmını yerinde incelemek üzere Vali Yardımcısı Şahin Aslan ile birlikte gece saat 02.00 sularında mahalleyi ziyaret etti.

Sorun ve taleplerini ileten vatandaşlarla birlikte mahallede incelemelerde bulunan Vali Erin, mahalle sakinlerinin şikayet ettiği aydınlatma sorunu, metruk alanlar gibi sorunların giderilmesi için yetkililere talimat verdi.