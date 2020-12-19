Vali Erin Viranşehir STEM akademisini ziyaret etti

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, valilik tarafından hazırlanan STEM Akademisi ve Kariyer Merkezleri Projesi kapsamında kuruluşu tamamlanan STEM Akademisini ziyaret etti.

Viranşehir Şehit Seyyit Kadir Denel İmam Hatip Ortaokulunda oluşturulan STEM Akademisini ziyaret ederek, uygulanacak bilim ve teknoloji programları hakkında bilgi alan Vali Erin, burada uygulanan kodlama eğitimleri, drone, 3D yazıcı gibi çalışmaları yakından inceledi. Hazırladıkları proje ile tüm ilçelerde STEM Akademisi ve Bilim Merkezi kurulması için çalışma başlattıklarını hatırlatan Vali Erin, “Korona virüs salgını nedeniyle uzaktan eğitimin devam ettiği bu dönemde, tüm ilçelerimize kurmayı planladığımız STEM Akademisi ve Bilim Merkezi çalışmalarımız devam ediyor. STEM Merkezlerinde deneyimli öğretmenlerimiz görev yapacak. Ayrıca kırsal kesimdeki çocuklarımızın da özgün düşünebilme, teknoloji tasarımı yapabilme, yazılım geliştirebilme gibi yeteneklerini kazanmasına yönelik bir de gezici STEM Merkezimiz faaliyete alınacak. Okullarımızın yeniden yüz yüze eğitim öğretime başlamasıyla çocuklarımız bu imkânlardan faydalanabilecek” diye konuştu.

Vali Erin’e Viranşehir’deki ziyaretlerinde Viranşehir Kaymakamı Ömer Dereci, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz ve İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş da eşlik etti.

Tüm ilçelere kurulacak

Vali Abdullah Erin’in talimatlarıyla 2019 yılında Şanlıurfa Valiliği Proje Ofisi tarafından hazırlanan toplam 4 milyon TL bütçeli STEM Akademisi ve Kariyer Merkezleri Projesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına sunularak, Karacadağ Kalkınma Ajansı’ndan Sosyal Destek Programı kapsamında 3.4 milyon TL destek sağlanmıştı. Projeyle, halen Şanlıurfa Haliliye ve Karaköprü ilçelerinde bulunan STEM ve Bilim Merkezlerinin yanında tüm ilçelerde kurulan STEM ve Bilim Merkezlerinin tadilat, tefrişat ve mefruşat çalışmalarında sona gelindi.