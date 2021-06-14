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Vali Erin, Telabyad’da çocukları sevindirdi

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Barış Pınarı Harekatı’nın ardından huzur ve güven ortamının hakim olduğu Telabyad’da Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) danışmanlığında sürdürülen çalışmaları inceledi.

ŞANLIURFA 14.06.2021, 14:44
Vali Erin, Telabyad’da çocukları sevindirdi

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Barış Pınarı Harekatı’nın ardından huzur ve güven ortamının hakim olduğu Telabyad’da Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) danışmanlığında sürdürülen çalışmaları inceledi.

Hafta sonu İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ile birlikte Telabyad’a giden Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Suluk Beldesi’nde yapımı devam eden emniyet müdürlüğü binasında incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Telabyad merkezine dönerken bir mahallede top oynayan çocuklara rastlayan Vali Erin, aracından inerek çocukların yanına gidip, sohbet etti.

Çocuklara futbol topu hediye eden Vali Erin, daha sonra Telabyad merkezinde yapımı devam eden spor tesislerinde incelemelerde bulundu.
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