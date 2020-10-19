Vali Erin muhtarlarla bir araya geldi

Vali Abdullah Erin, 19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle Şanlıurfa Valiliğini ziyaret eden merkez ilçe mahalle muhtarlarını makamında kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Erin, seçimle iş başına gelen muhtarların, idarenin halka en yakın olan temsilcileri olduğunu belirtti. Muhtarlık müessesesinin, halkın her türlü ihtiyacını yakından bilen bir kurum olduğunu ifade eden Vali Erin, özellikle pandemi sürecinde halkın bilinçlendirilmesi, ihtiyaçların karşılanması anlamında muhtarlara büyük sorumluluk düştüğünü dile getirerek, 19 Ekim Muhtarlar Gününü tebrik etti. Muhtarlar ise görev ve sorumluluk bilinci içerisinde hareket ederek, devlet ile millet arasında sağlıklı ilişkiler kurulabilmesi için mücadele ettiklerini, bu anlamda kendilerine yardımcı ve destek olan Vali Erin’e teşekkür etti.

Ziyaret, muhtarların Vali Erin’e bir plaket takdimi ve hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.