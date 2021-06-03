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Vali Erin, Metropolit Özmen’i kabul etti

Mardin Süryani Deyrulzafaran Manastırı Metropoliti Filüksinos Saliba Özmen, Şanlıurfa’yı ziyaret ederek Vali Abdullah Erin ile bir araya geldi.

ŞANLIURFA 03.06.2021, 18:11
Vali Erin, Metropolit Özmen’i kabul etti

Mardin Süryani Deyrulzafaran Manastırı Metropoliti Filüksinos Saliba Özmen, Şanlıurfa’yı ziyaret ederek Vali Abdullah Erin ile bir araya geldi.

Metropolit F. Saliba Özmen’i Şanlıurfa Vilayetler Evi’nde kabul eden Vali Erin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Özmen’e teşekkür etti. Vali Erin, Vilayetler Evi’ndeki kabulden sonra Yıldız Meydanı’nda vatandaşlarla sohbet ederek talep ve sorunlarını dinledi.
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