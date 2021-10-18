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Vali Erin ilçe ziyaretlerini sürdürüyor

Haftanın ilk ilçe ziyaretini Suruç’a yapan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, sabah saatlerinde gittiği ilçede ilk olarak Kaymakamlığı ziyaret etti.

ŞANLIURFA 18.10.2021, 17:59
Vali Erin ilçe ziyaretlerini sürdürüyor

Haftanın ilk ilçe ziyaretini Suruç’a yapan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, sabah saatlerinde gittiği ilçede ilk olarak Kaymakamlığı ziyaret etti.

Kaymakamlık ziyaretinin ardından ilçe merkezinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Vali Erin, çarşıdaki bir çay ocağında halkla çay içerek sohbet etti. Vatandaşların sorun, talep ve beklentilerini dinleyen Vali Erin, esnaf ziyaretinden sonra şehit ailesini ziyaret etti. 2011 yılında PKK terör örgütünün silahlı saldırısı sonucu işyerlerinde vurulan sivil şehit baba Devah ve oğlu Bilal Çelikten’in ailesiyle bir araya gelen Vali Erin, Çelikten ailesine Kur’an-ı Kerim hediye etti. İlçede kısa süre önce yapımı tamamlanarak hizmete sunulan Halk Kütüphanesini de ziyaret eden Vali Erin, yapılan çalışmaları inceleyerek burada ders çalışan öğrenci gençlerle sohbet etti. Vali Erin’in Suruç’taki temasları, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nedim Yaz’ı ziyaretle sona erdi.

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