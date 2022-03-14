Vali Erin haftaya esnaf ziyaretiyle başladı

Haftanın ilk iş gününe esnaf ziyaretiyle başlayan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, sabah saatlerinde işyerlerini açan esnafla buluştu.

Haşimiye ile Balıklıgöl arasında bulunan Akarbaşı Caddesindeki iş yerlerini tek tek ziyaret eden Vali Erin, esnafa hayırlı işler dileyerek sohbet etti. Esnafın kendisine ilettiği sorunları not alan Vali Erin, ziyareti süresince kuruyemişçiler, berberler, kumaş satıcıları, fırın gibi onlarca işyerinde vatandaşla bir araya geldi. Akarbaşı Caddesindeki vatandaşlarla da sohbet eden Vali Erin, esnaf ziyaretinin ardından 14 Mart Tıp Bayramı münasebetiyle hastaneleri ziyaret etti.