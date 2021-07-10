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Vali Erin Ceylanpınar ve Resulayn’ı ziyaret etti

Haftanın son günü Ceylanpınar ilçesini ziyaret eden Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, kaymakamlık ve belediyeyi ziyaret ederek, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

ŞANLIURFA 10.07.2021, 17:53
Vali Erin Ceylanpınar ve Resulayn’ı ziyaret etti
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Haftanın son günü Ceylanpınar ilçesini ziyaret eden Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, kaymakamlık ve belediyeyi ziyaret ederek, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ceylanpınar’daki temaslarına kaymakamlık ziyareti ile başlayan Vali Erin, Kaymakam Cüneyt Caner ile bir araya geldi. İlçede sürdürülen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunan Vali Erin, özellikle korona virüs salgınını önlemeye yönelik aşılama çalışmalarına önem verilmesini istedi.

Kaymakamlığın ardından Ceylanpınar Belediyesine geçen Vali Erin, burada da Belediye Başkanı Feyyaz Soylu ile bir değerlendirme toplantısı yaptı. Ceylanpınar eski belediye başkanı Menderes Atila’ya kardeşinin vefatı nedeniyle taziye ziyaretinde bulunduktan sonra Resulayn’a geçti.

Barış Pınarı Harekatı ile huzur ve güven ortamının hakim olduğu Resulayn’da esnaf ve halkla bir araya gelen Vali Erin, kendisine iletilen sorun ve talepleri dinledi. Yanında getirdiği ayakkabıları çocuklara hediye eden Vali Erin, daha sonra Resulayn Mahalli Meclis başkanı ve meclis üyeleriyle bir toplantı yaptı.
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