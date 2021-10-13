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Vali Erin Çelik ailesinin acısını paylaştı

Bozova’da okul servisinin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden öğrencilerden İrem Çelik, gözyaşları içinde toprağa verildi. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, cenaze namazına katılarak Çelik ailesinin acısını paylaştı.

ŞANLIURFA 13.10.2021, 10:19
Vali Erin Çelik ailesinin acısını paylaştı

Bozova’da okul servisinin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden öğrencilerden İrem Çelik, gözyaşları içinde toprağa verildi. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, cenaze namazına katılarak Çelik ailesinin acısını paylaştı.

Kazada yaralanan diğer öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu ifade eden Vali Erin, İrem Çelik adlı öğrencinin hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Aynı mahallede yaşayan şehit Mehmet Taş’ın ailesini de ziyaret eden Erin, burada da çocuklara oyuncak hediye ederek aile ile sohbet etti. Bozova’daki temaslarının ardından Siverek ve Viranşehir ilçelerini de ziyaret eden Vali Erin, Siverek Kaymakamı Aziz Gölbaşı ve Viranşehir Kaymakamı Önder Çengel’den ilçelerinde gerçekleşen asayiş olayları hakkında bilgi aldı.

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